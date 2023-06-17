Сотні тонн вантажів: як українці з Австрії допомагають харків’янам (сюжет)

В команді волонтерів «YOUKRAINE» з Австрії багато українців, які вже давно мешкають у Відні. Вони виїхали за різних обставин, однак кажуть «в душі залишилися українцями». Від початку повномасштабного вторгнення команда ” YOUKRAINE” завезла в Україну сотні тон вантажів гумдопомоги. Зокрема, вони декілька разів передавали медзакладам Харкова медпрепарати. Про роботу волонтерів дивіться у сюжеті МГ «Об’єктив».

Від початку повномасштабного вторгнення ГО “YOUKRAINE” з Відня підтримує українців через благодійні програми. Волонтери завезли сотні тонн вантажів гуманітарної та медичної допомоги в Україну.

Іван Диба, директор ГО “YOUKRAINE” в Австрії

Дуже багато австрійців з першого дня почали допомагати Україні. Люди приходили з одним питанням: «Чим ми можемо бути корисні? Чим можемо допомогти»? Ми складали оперативні списки. На період початку війни всі потребували теплі засоби для зігрівання. Потребували теплого одягу, їжі. Військові почали нам надсилати запити різноманітного характеру. Проте Австрія не дозволяє підтримувати чужі армії. Офіційно ми не могли опрацьовувати запити від військових. Єдине чим ми могли допомогти – це були звичайні засоби зігрівального характеру.

Волонтери розповіли, що вже не вперше закупили медпрепарати для харківських медзакладів.

Іван Диба, директор ГО “YOUKRAINE” в Австрії

Зараз, та і з самого початку існування ми робили акценти і пріоритетами ставили на регіони, які безпосередньо страждають в першу чергу. Тому, Харків залишається для нас пріоритетним регіоном. Скажу вам відверто: з Харковом дуже приємно працювати.

Спершу гуманітарний і медичний вантаж збирається на складах благодійників в Австрії. Потім його потрібно доставити в Україну і довести до різних регіонів. Логістичну складову «Відень – Харків» взяв на себе БФ «Заповіт» Саркіса Давтяна.

Сергій Івашкевич, волонтер БФ «Заповіт» Саркіса Давтяна

Насправді дуже складно знайти такі організації як “YOUKRAINE” в Австрії. Тому що їх не так багато. І одних ми знайшли. І вони були теж ще не сильно розвиненою організацією, але спільно і завдяки зусиллям патріотичних українців, які там працювали, і вони саме з повною віддачею працювали, вони дуже старалися. Вони дуже нам дуже допомагають. Вони ніколи не сидять. Вони цілими днями їздять різними організаціями. Знаходять ті чи інші речі, які нам потрібні. І ми передаємо до лікарень або дитячих будинків, залежно від того, як треба. Вони ніколи нам не відмовляють і завжди намагаються для нас все дістати, все зробити те, що ми їх просимо.

Іван Диба, директор ГО “YOUKRAINE” в Австрії

Кількість запитів щодня зростає, а кількість «гуманітарки» яка приходить від австрійців звичайно скорочується. Ми розуміємо, що війна триває, не дивлячись на те, що люди десь вже звиклись з такою думкою і в Австрії, і загалом в Європі, та я думаю всюди в світі. Люди звикають до будь-чого. Проте нам здаватися не можна, опускати руки – теж ні. Роботи насправді багато.