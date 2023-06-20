Мобильные и стационарные. В Харьковской области открывают новые ЦПАУ (видео)

Всего в Харьковской области из 56 территориальных громад ЦПАУ работают в 34 территориальных громадах. До полномасштабного вторжения они функционировали в 36 громадах. В этом году государственных субвенций на открытие новых центров не предусмотрено. Расчет на донорские деньги.

«В настоящее время ЦПАУ Дворечанской и Волчанской территориальных громад не работают в связи со сложной ситуацией в безопасности. В этом году государственные субвенции не предусмотрены. И мы работаем для того, чтобы открыть ЦПАУ до конца года в тех 20 громадах, где в настоящее время их нет. Это не только деоккупированные территории. Балаклейская громада даже получила мобильный ЦПАУ. Это второй в области мобильный ЦПАУ. Первый был запущен в Лозовской территориальной громаде еще в мирное время. Открыли первый ЦПАУ со статусом «Дія-центр» в Мерефянской территориальной громаде», — рассказал Виталий Шапирко, и.о. директора Департамента цифровой трансформации Харьковской областной военной администрации.

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