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Мобильные и стационарные. В Харьковской области открывают новые ЦПАУ (видео)

Общество 17:01   20.06.2023
Павло Велицький
Оксана Якушко
Мобильные и стационарные. В Харьковской области открывают новые ЦПАУ (видео)

Всего в Харьковской области из 56 территориальных громад ЦПАУ работают в 34 территориальных громадах. До полномасштабного вторжения они функционировали в 36 громадах. В этом году государственных субвенций на открытие новых центров не предусмотрено. Расчет на донорские деньги.

«В настоящее время ЦПАУ Дворечанской и Волчанской территориальных громад не работают в связи со сложной ситуацией в безопасности. В этом году государственные субвенции не предусмотрены. И мы работаем для того, чтобы открыть ЦПАУ до конца года в тех 20 громадах, где в настоящее время их нет. Это не только деоккупированные территории. Балаклейская громада даже получила мобильный ЦПАУ. Это второй в области мобильный ЦПАУ. Первый был запущен в Лозовской территориальной громаде еще в мирное время. Открыли первый ЦПАУ со статусом «Дія-центр» в Мерефянской территориальной громаде», — рассказал Виталий Шапирко, и.о. директора Департамента цифровой трансформации Харьковской областной военной администрации.

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Автор: Павло Велицький, Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 17:01;

    • Корреспондент Павло Велицький, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области из 56 территориальных громад ЦПАУ работают в 34 территориальных громадах. До полномасштабного вторжения они функционировали в 36 громадах. В этом году государственных субвенций на открытие новых центров не предусмотрено. Расчет на донорские деньги.".