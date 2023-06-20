Мобільні і стаціонарні. На Харківщині відкривають нові ЦНАПи (відео)
Усього в Харківській області з 56 територіальних громад ЦНАПи працюють у 34-ох територіальних громадах. До повномасштабного вторгнення вони функціонували у 36-ти громадах. У цьому році державних субвенцій на відкриття нових центрів не передбачено. Розрахунок на донорські гроші.
«Наразі ЦНАПИ Дворічанської та Вовчанської територіальних громад не працюють у зв’язку з складною безпековою ситуацією. У цьому році державних субвенцій не передбачено. І ми працюємо для того, щоб відкрити ЦНАПИ до кінця року в тих 20-ти громадах, де на цей час їх немає. Це не тільки деокуповані території. Балаклійська громада навіть отримала мобільний ЦНАП. Це другий в області мобільний ЦНАП. Перший був запущений в Лозовській територіальній громаді ще в мирний час. Відкрили перший ЦНАП зі статусом «Дія-центр» у Мереф’янській територіальній громаді», – розповів Віталій Шапірко, в.о. директора Департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 17:01;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього в Харківській області з 56 територіальних громад ЦНАПи працюють у 34-ох територіальних громадах. До повномасштабного вторгнення вони функціонували у 36-ти громадах. У цьому році державних субвенцій на відкриття нових центрів не передбачено. Розрахунок на донорські гроші.".