Облегчит военное сообщение с Донбасом: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)
В Харьковской области начали капитально восстанавливать девятый мост, разрушенный обстрелами РФ.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Искусственное сооружение было разрушено в феврале 2022 года. Восстановление моста облегчит логистическое и военное сообщение с Донецкой областью, а также упростит маршрут мирного населения», — отметили дорожники.
Сейчас дорожники демонтируют поврежденные конструкции и обустраивают строительные площадки.
В Харьковской области капитально ремонтируют 9 разрушенных мостов. На некоторых объектах уже устраивают опоры и пролетные здания.
В результате полномасштабного военного вторжения в Харьковской области было разрушено 25 мостов, находящихся на балансе Службы восстановления. Дорожники обеспечили проезд 23 временными переправами.
Также идет эксплуатационное содержание мостов и путепроводов Харьковщины. Работы производятся на 7 сооружениях.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали капитально восстанавливать девятый мост, разрушенный обстрелами РФ.".