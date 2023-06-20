Облегчит военное сообщение с Донбасом: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области начали капитально восстанавливать девятый мост, разрушенный обстрелами РФ.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Искусственное сооружение было разрушено в феврале 2022 года. Восстановление моста облегчит логистическое и военное сообщение с Донецкой областью, а также упростит маршрут мирного населения», — отметили дорожники.

Сейчас дорожники демонтируют поврежденные конструкции и обустраивают строительные площадки.

В Харьковской области капитально ремонтируют 9 разрушенных мостов. На некоторых объектах уже устраивают опоры и пролетные здания.

В результате полномасштабного военного вторжения в Харьковской области было разрушено 25 мостов, находящихся на балансе Службы восстановления. Дорожники обеспечили проезд 23 временными переправами.

Также идет эксплуатационное содержание мостов и путепроводов Харьковщины. Работы производятся на 7 сооружениях.