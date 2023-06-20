Полегшить військове сполучення з Донеччиною: на Харківщині ремонтують міст
В Харківській області розпочали капітально відновлювати дев’ятий міст, зруйнований обстрілами РФ.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«Штучна споруда була зруйнована у лютому 2022 року. Відновлення мосту полегшить логістичне та військове сполучення з Донецькою областю, а також спростить маршрут для мирного населення», – зазначили дорожники.
Наразі шляховики демонтують пошкоджені конструкції та облаштовують будівельні майданчики.
В Харківській області капітально ремонтуються 9 зруйнованих мостів. На деяких об‘єктах вже влаштовують опори та прогонові будови споруд.
Загалом, в результаті повномасштабного військового вторгнення, у Харківській області було зруйновано 25 мостів, які перебувають на балансі Служби відновлення. Дорожники забезпечили проїзд 23 тимчасовими переправами.
Також триває експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів Харківщини. Роботи виконуються на 7 спорудах.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області розпочали капітально відновлювати дев’ятий міст, зруйнований обстрілами РФ.".