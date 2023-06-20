Полегшить військове сполучення з Донеччиною: на Харківщині ремонтують міст

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

В Харківській області розпочали капітально відновлювати дев’ятий міст, зруйнований обстрілами РФ.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Штучна споруда була зруйнована у лютому 2022 року. Відновлення мосту полегшить логістичне та військове сполучення з Донецькою областю, а також спростить маршрут для мирного населення», – зазначили дорожники.

Наразі шляховики демонтують пошкоджені конструкції та облаштовують будівельні майданчики.

В Харківській області капітально ремонтуються 9 зруйнованих мостів. На деяких об‘єктах вже влаштовують опори та прогонові будови споруд.

Загалом, в результаті повномасштабного військового вторгнення, у Харківській області було зруйновано 25 мостів, які перебувають на балансі Служби відновлення. Дорожники забезпечили проїзд 23 тимчасовими переправами.

Також триває експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів Харківщини. Роботи виконуються на 7 спорудах.