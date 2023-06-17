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На Балаклійщині зводять новий міст: добудувати планують до кінця року (відео)

Суспільство 10:03   17.06.2023
Вікторія Яковенко
На Балаклійщині зводять новий міст: добудувати планують до кінця року (відео)

Поблизу села Байрак на Харківщині, яке зазнало значних пошкоджень внаслідок дій РФ, будують новий міст.

Роботи проводяться на автомобільній дорозі Т-21-10, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Будівництво тут стартувало у січні. Протяжність нового мосту становитиме близько 200 метрів, ширина – 12 метрів.

«Міст матиме змогу витримувати вантажівки вагою до 60 тонн. Також на ньому буде облаштовано тротуари для пішоходів, нове освітлення, корнизні блоки тощо», – додали у Балаклійській МВА.

Також тут планують провести капремонт під’їзду до нового моста, довжиною 1,8 км.

Завершити роботи планують до кінця року.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Байрак на Харківщині, яке зазнало значних пошкоджень внаслідок дій РФ, будують новий міст.".