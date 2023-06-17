На Балаклійщині зводять новий міст: добудувати планують до кінця року (відео)
Поблизу села Байрак на Харківщині, яке зазнало значних пошкоджень внаслідок дій РФ, будують новий міст.
Роботи проводяться на автомобільній дорозі Т-21-10, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Будівництво тут стартувало у січні. Протяжність нового мосту становитиме близько 200 метрів, ширина – 12 метрів.
«Міст матиме змогу витримувати вантажівки вагою до 60 тонн. Також на ньому буде облаштовано тротуари для пішоходів, нове освітлення, корнизні блоки тощо», – додали у Балаклійській МВА.
Також тут планують провести капремонт під’їзду до нового моста, довжиною 1,8 км.
Завершити роботи планують до кінця року.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 10:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Байрак на Харківщині, яке зазнало значних пошкоджень внаслідок дій РФ, будують новий міст.".