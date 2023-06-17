На Балаклейщине возводят новый мост: достроить планируют до конца года (видео)
На Харьковщине возле села Байрак, которое получило значительные повреждения в результате действий РФ, строят новый мост.
Работы идут на автомобильной дороге Т-21-10, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Строительство здесь началось в январе. Протяженность нового моста составит около 200 метров, ширина – 12 метров.
«Мост сможет выдерживать грузовики весом до 60 тонн. Также на нем будут обустроены тротуары для пешеходов, новое освещение, карнизные блоки и т.д.», — добавили в Балаклейской МВА.
Также здесь планируется провести капремонт подъезда к новому мосту, протяженностью 1,8 км.
Завершить работы планируют до конца года.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 10:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине возле села Байрак, которое получило значительные повреждения в результате действий РФ, строят новый мост.".