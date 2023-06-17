На Балаклейщине возводят новый мост: достроить планируют до конца года (видео)

На Харьковщине возле села Байрак, которое получило значительные повреждения в результате действий РФ, строят новый мост.

Работы идут на автомобильной дороге Т-21-10, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Строительство здесь началось в январе. Протяженность нового моста составит около 200 метров, ширина – 12 метров.

«Мост сможет выдерживать грузовики весом до 60 тонн. Также на нем будут обустроены тротуары для пешеходов, новое освещение, карнизные блоки и т.д.», — добавили в Балаклейской МВА.

Также здесь планируется провести капремонт подъезда к новому мосту, протяженностью 1,8 км.

Завершить работы планируют до конца года.