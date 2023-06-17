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На Балаклейщине возводят новый мост: достроить планируют до конца года (видео)

Общество 10:03   17.06.2023
Виктория Яковенко
На Балаклейщине возводят новый мост: достроить планируют до конца года (видео)

На Харьковщине возле села Байрак, которое получило значительные повреждения в результате действий РФ, строят новый мост.

Работы идут на автомобильной дороге Т-21-10, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Строительство здесь началось в январе. Протяженность нового моста составит около 200 метров, ширина – 12 метров.

«Мост сможет выдерживать грузовики весом до 60 тонн. Также на нем будут обустроены тротуары для пешеходов, новое освещение, карнизные блоки и т.д.», — добавили в Балаклейской МВА.

Также здесь планируется провести капремонт подъезда к новому мосту, протяженностью 1,8 км.

Завершить работы планируют до конца года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 10:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине возле села Байрак, которое получило значительные повреждения в результате действий РФ, строят новый мост.".