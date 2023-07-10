Працівник харківського заводу загинув в бою з окупантами в Донецькій області
Фото: АТ “Укренергомашини”
5 липня на Донеччині в боях під Костянтинівкою загинув співробітник АТ «Укренергомашини» Олександр Золотухін.
Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.
На підприємстві чоловік працював начальником зміни гідротурбінного цеху 83. Йому було 36 років. До лав ЗСУ був призваний у січні цього року, сапером-мінером.
«За словами його командира, Олександр був хорошим воїном, вмів товаришувати та мав багато друзів. Для колективу «Укренергомашин» він назавжди залишиться мужнім, гідним працівником з добродушним поглядом й щирою душею», – йдеться у повідомленні.
В Олександра Золотухіна залишилися дружина та двоє дітей.
Читайте також: Військовий загинув у потрійній ДТП на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «Працівник харківського заводу загинув в бою з окупантами в Донецькій області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня на Донеччині в боях під Костянтинівкою загинув співробітник АТ «Укренергомашини» Олександр Золотухін.".