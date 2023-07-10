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Працівник харківського заводу загинув в бою з окупантами в Донецькій області

Події 14:00   10.07.2023
Вікторія Яковенко
Працівник харківського заводу загинув в бою з окупантами в Донецькій області Фото: АТ “Укренергомашини”

5 липня на Донеччині в боях під Костянтинівкою загинув співробітник АТ «Укренергомашини» Олександр Золотухін.

Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.

На підприємстві чоловік працював начальником зміни гідротурбінного цеху 83. Йому було 36 років. До лав ЗСУ був призваний у січні цього року, сапером-мінером.

«За словами його командира, Олександр був хорошим воїном, вмів товаришувати та мав багато друзів. Для колективу «Укренергомашин» він назавжди залишиться мужнім, гідним працівником з добродушним поглядом й щирою душею», – йдеться у повідомленні.

В Олександра Золотухіна залишилися дружина та двоє дітей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 14:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня на Донеччині в боях під Костянтинівкою загинув співробітник АТ «Укренергомашини» Олександр Золотухін.".