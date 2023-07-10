Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области

5 июля в Донецкой области в боях под Константиновкой погиб сотрудник АО «Укрэнергомашины» Александр Золотухин.

Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия.

На предприятии мужчина работал начальником смены гидротурбинного цеха 83. Ему было 36 лет. В ряды ВСУ был призван в январе этого года, сапером-минером.

«По словам его командира, Александр был хорошим воином, умел дружить и имел много друзей. Для коллектива «Укрэнергомашин» он навсегда останется мужественным, достойным работником с добродушным взглядом и душой», — говорится в сообщении.

У Александра Золотухина остались жена и двое детей.

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