Live
  • Понедельник 10.07.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области

Происшествия 14:00   10.07.2023
Виктория Яковенко
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области Фото: АО «Укрэнергомашины»

5 июля в Донецкой области в боях под Константиновкой погиб сотрудник АО «Укрэнергомашины» Александр Золотухин.

Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия.

На предприятии мужчина работал начальником смены гидротурбинного цеха 83. Ему было 36 лет. В ряды ВСУ был призван в январе этого года, сапером-минером.

«По словам его командира, Александр был хорошим воином, умел дружить и имел много друзей. Для коллектива «Укрэнергомашин» он навсегда останется мужественным, достойным работником с добродушным взглядом и душой», — говорится в сообщении.

У Александра Золотухина остались жена и двое детей.

Читайте также: Военный погиб в тройном ДТП на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
10.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж
Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж
10.07.2023
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области
10.07.2023
Оккупанты обстреляли Двуречную: пострадал 64-летний мужчина — ХОВА
Оккупанты обстреляли Двуречную: пострадал 64-летний мужчина — ХОВА
10.07.2023

Новости по теме:

12:31
На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью
12:15
Разведчики ТрО с Изюмщины уничтожили оккупантов в их грузовике (видео)
16:02
Военный погиб в тройном ДТП на Харьковщине
12:41
На Харьковщине сегодня прощаются со снайпером, погибшим под Бахмутом
15:30
Решил стать правоохранителем у оккупантов: будут судить предателя из Купянска

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля в Донецкой области в боях под Константиновкой погиб сотрудник АО «Укрэнергомашины» Александр Золотухин.".