Оккупанты предупреждают коллаборантов, что делать в случае прорыва ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о тревожных SMS, которые получают пособники захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

«Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения», — проинформировали в утренней сводке ГШ.

Ранее Институт изучения войны сообщал о продолжающемся продвижении Сил обороны Украины на Запорожском направлении. У ВСУ есть территориальные успехи.