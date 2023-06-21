Оккупанты предупреждают коллаборантов, что делать в случае прорыва ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил о тревожных SMS, которые получают пособники захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.
«Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения», — проинформировали в утренней сводке ГШ.
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Ранее Институт изучения войны сообщал о продолжающемся продвижении Сил обороны Украины на Запорожском направлении. У ВСУ есть территориальные успехи.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о тревожных SMS, которые получают пособники захватчиков на временно оккупированных территориях Украины".