Live
  • Среда 21.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🟢

Оккупанты предупреждают коллаборантов, что делать в случае прорыва ВСУ

Политика 07:33   21.06.2023
Оксана Горун
Оккупанты предупреждают коллаборантов, что делать в случае прорыва ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о тревожных SMS, которые получают пособники захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

«Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения», — проинформировали в утренней сводке ГШ.

  • Читайте также: Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба

    • Ранее Институт изучения войны сообщал о продолжающемся продвижении Сил обороны Украины на Запорожском направлении. У ВСУ есть территориальные успехи.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
    ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
    20.06.2023
    В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
    В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
    20.06.2023
    Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о раненой
    Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о раненой
    21.06.2023
    Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
    Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
    21.06.2023
    «ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
    «ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
    20.06.2023
    На Харьковщине вновь изменили правила продажи алкоголя — приказ Синегубова
    На Харьковщине вновь изменили правила продажи алкоголя — приказ Синегубова
    20.06.2023

    Новости по теме:

    07:12
    Ночная атака ракетами и «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
    19:34
    Два десятка населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
    16:16
    Россияне учли свои ошибки на Харьковщине. Что сдерживает наступление ВСУ?
    13:03
    На Купянско-Лиманском направлении враг применяет тактику как в Бахмуте – ВСУ
    11:36
    «Украинцы берегут жизнь своих солдат» — Резников о темпах контрнаступления

  • Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Оккупанты предупреждают коллаборантов, что делать в случае прорыва ВСУ»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 07:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о тревожных SMS, которые получают пособники захватчиков на временно оккупированных территориях Украины".