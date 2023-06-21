Окупанти попереджають колаборантів, що робити в разі прориву ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про тривожні SMS, які отримують посібники загарбників на тимчасово окупованих територіях України.

“Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що своєю чергою викликає панічні настрої“, – поінформували у ранковому зведенні ГШ.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв про просування Сил оборони України на Запорізькому напрямку. ЗСУ має територіальні успіхи.