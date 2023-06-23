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В Харькове временно закрывали станцию метро (обновлено)

Общество 14:01   23.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове временно закрывали станцию метро (обновлено)

Поезда некоторое время проезжали станцию метро «Дворец спорта» без остановки.

«По техническим причинам поезда следуют Холодногорско-заводской линией метрополитена без остановки на станции «Дворец спорта», — в 13:55 сообщили в Харьковском метрополитене.

В 14:33 станцию «Дворец спорта» открыли для обслуживания пассажиров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 14:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда некоторое время проезжали станцию метро «Дворец спорта» без остановки.".