В Харькове временно закрывали станцию метро (обновлено)
Поезда некоторое время проезжали станцию метро «Дворец спорта» без остановки.
«По техническим причинам поезда следуют Холодногорско-заводской линией метрополитена без остановки на станции «Дворец спорта», — в 13:55 сообщили в Харьковском метрополитене.
В 14:33 станцию «Дворец спорта» открыли для обслуживания пассажиров.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 14:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда некоторое время проезжали станцию метро «Дворец спорта» без остановки.".