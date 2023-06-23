У Харкові тимчасово закривали станцію метро (оновлено)
Потяги деякий час проїжджали станцію метро «Палац спорту» без зупинки.
«З технічних причин поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на станції «Палац спорту», – о 13:55 повідомили у Харківському метрополітені.
О 14:33 станцію «Палац спорту» відкрили для обслуговування пасажирів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потяги деякий час проїжджали станцію метро «Палац спорту» без зупинки.".