У Харкові тимчасово закривали станцію метро (оновлено)

Потяги деякий час проїжджали станцію метро «Палац спорту» без зупинки.

«З технічних причин поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на станції «Палац спорту», – о 13:55 повідомили у Харківському метрополітені.

О 14:33 станцію «Палац спорту» відкрили для обслуговування пасажирів.