С фасада Харьковского драматического театра убрали имя Пушкина (фото)

С фасада Харьковского академического драматического театра, который в конце декабря прошлого года лишился слов «русский» и «имени Пушкина» в названии, демонтировали соответствующую вывеску.

«Мы наконец завершили этот процесс!» — сообщили на Facebook-странице культурного заведения. Театр поделился публикацией издания «ЛЮК».

По утверждению СМИ, работники театра устали ждать демонтажа и сами вызвали альпиниста.



Фото: ЛЮК

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