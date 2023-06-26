С фасада Харьковского драматического театра убрали имя Пушкина (фото)
Фото: ЛЮК
С фасада Харьковского академического драматического театра, который в конце декабря прошлого года лишился слов «русский» и «имени Пушкина» в названии, демонтировали соответствующую вывеску.
«Мы наконец завершили этот процесс!» — сообщили на Facebook-странице культурного заведения. Театр поделился публикацией издания «ЛЮК».
По утверждению СМИ, работники театра устали ждать демонтажа и сами вызвали альпиниста.
Фото: ЛЮК
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С фасада Харьковского академического драматического театра, который в конце декабря прошлого года лишился слов «русский» и «имени Пушкина» в названии, демонтировали соответствующую вывеску.".