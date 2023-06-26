Live
  • Понедельник 26.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

С фасада Харьковского драматического театра убрали имя Пушкина (фото)

Культура 18:30   26.06.2023
Елена Нагорная
С фасада Харьковского драматического театра убрали имя Пушкина (фото) Фото: ЛЮК

С фасада Харьковского академического драматического театра, который в конце декабря прошлого года лишился слов «русский» и «имени Пушкина» в названии, демонтировали соответствующую вывеску.

«Мы наконец завершили этот процесс!» — сообщили на Facebook-странице культурного заведения. Театр поделился публикацией издания «ЛЮК».

По утверждению СМИ, работники театра устали ждать демонтажа и сами вызвали альпиниста.


Фото: ЛЮК

Читайте также: Театр Пушкина в Харькове переименовали

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ВСУ форсировали Днепр и создали плацдарм на левом берегу — BILD
ВСУ форсировали Днепр и создали плацдарм на левом берегу — BILD
26.06.2023
Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
26.06.2023
Как живет Казачья Лопань и что ей нужно. Поселок посетили Синегубов и Тимошко
Как живет Казачья Лопань и что ей нужно. Поселок посетили Синегубов и Тимошко
26.06.2023
Мародеры нацелились на дворец в Шаровке, в дворцовом парке рубят вековые дубы
Мародеры нацелились на дворец в Шаровке, в дворцовом парке рубят вековые дубы
26.06.2023
Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина
Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина
26.06.2023
Предательница из Пенсионного фонда Изюма выступила против бунта Пригожина
Предательница из Пенсионного фонда Изюма выступила против бунта Пригожина
26.06.2023

Новости по теме:

18:30
С фасада Харьковского драматического театра убрали имя Пушкина (фото)
17:05
Завтра троллейбусы №3, 6, 19, 35 в Харькове временно изменят маршрут
14:43
Звезды Tik-Tok кабанчики Тиша и Тоша переехали с фронта в Экопарк под Харьков
14:24
Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория
12:05
Задолжал за аренду 250 тыс: прокуратура требует харьковчанина вернуть землю

  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «С фасада Харьковского драматического театра убрали имя Пушкина (фото)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С фасада Харьковского академического драматического театра, который в конце декабря прошлого года лишился слов «русский» и «имени Пушкина» в названии, демонтировали соответствующую вывеску.".