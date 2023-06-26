З фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна (фото)

З фасаду Харківського академічного драматичного театру, який наприкінці грудня минулого року позбувся слів “російський” та “імені Пушкіна” в назві, демонтували відповідну вивіску.

“Ми нарешті завершили цей процес!” – повідомили на Facebook-сторінці культурного закладу. Театр поділився публікацією видання “ЛЮК”.

За твердженням ЗМІ, працівники театру втомилися чекати на демонтаж і самі викликали альпініста.



Фото: ЛЮК