З фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна (фото)
З фасаду Харківського академічного драматичного театру, який наприкінці грудня минулого року позбувся слів “російський” та “імені Пушкіна” в назві, демонтували відповідну вивіску.
“Ми нарешті завершили цей процес!” – повідомили на Facebook-сторінці культурного закладу. Театр поділився публікацією видання “ЛЮК”.
За твердженням ЗМІ, працівники театру втомилися чекати на демонтаж і самі викликали альпініста.
Фото: ЛЮК
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З фасаду Харківського академічного драматичного театру, який наприкінці грудня минулого року позбувся слів “російський” та “імені Пушкіна” в назві, демонтували відповідну вивіску.".