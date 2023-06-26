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З фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна (фото)

Культура 18:30   26.06.2023
Олена Нагорна
З фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна (фото)

З фасаду Харківського академічного драматичного театру, який наприкінці грудня минулого року позбувся слів “російський” та “імені Пушкіна” в назві, демонтували відповідну вивіску.

“Ми нарешті завершили цей процес!” повідомили на Facebook-сторінці культурного закладу. Театр поділився публікацією видання “ЛЮК”.

За твердженням ЗМІ, працівники театру втомилися чекати на демонтаж і самі викликали альпініста.


Фото: ЛЮК

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З фасаду Харківського академічного драматичного театру, який наприкінці грудня минулого року позбувся слів “російський” та “імені Пушкіна” в назві, демонтували відповідну вивіску.".