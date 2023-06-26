Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW
Институт изучения войны (ISW), изучив данные российских источников, предположил, в Кремле все-таки могут рассматривать вариант смены министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.
«Последствия сделки Лукашенко-Пригожина для руководства Минобороны России остаются неоднозначными. Некоторые российские источники, в том числе внутренние источники в Кремле, на которые ссылается «Медуза», предположили, что Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны в рамках сделки. Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня. Некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения. Любые изменения в руководстве Минобороны означали бы значительную победу Пригожина, который оправдывал свой вооруженный мятеж прямым обвинением Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине», — отметили аналитики ISW.
В то же время потерялись не только объекты показательной ненависти Пригожина, но и он сам.
«Местонахождение Пригожина невозможно проверить, кроме его отъезда из Ростова-на-Дону поздно вечером 24 июня», — отметили в Институте изучения войны.
Сами «вагнеровцы» действительно отходят в свои тренировочные лагеря, что подтверждено кадрами с геолокацией. Дальнейшая судьба частной армии наемников непонятна. Аналитики предполагают, что Кремль попробует сохранить хотя бы некоторые элементы «Вагнера» и отправить их обратно в Украину или на «международные миссии».
Читайте также: Бунт Пригожина организовало и провело ГУР рф – Березовец
Американские аналитики подчеркнули, что последствия вооруженного мятежа «Вагнера» еще не завершились.
«Еще предстоит выяснить, как будет реализована сделка, будут ли все вовлеченные стороны полностью соблюдать ее, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с персоналом «Вагнера», если «вагнеровцы» будут сотрудничать — независимо от воли Пригожина», — подытожили в ISW.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 07:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), изучив данные российских источников, предположил, в Кремле все-таки могут рассматривать вариант смены министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова".