Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW

Институт изучения войны (ISW), изучив данные российских источников, предположил, в Кремле все-таки могут рассматривать вариант смены министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

«Последствия сделки Лукашенко-Пригожина для руководства Минобороны России остаются неоднозначными. Некоторые российские источники, в том числе внутренние источники в Кремле, на которые ссылается «Медуза», предположили, что Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны в рамках сделки. Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня. Некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения. Любые изменения в руководстве Минобороны означали бы значительную победу Пригожина, который оправдывал свой вооруженный мятеж прямым обвинением Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине», — отметили аналитики ISW.

В то же время потерялись не только объекты показательной ненависти Пригожина, но и он сам.

«Местонахождение Пригожина невозможно проверить, кроме его отъезда из Ростова-на-Дону поздно вечером 24 июня», — отметили в Институте изучения войны.

Сами «вагнеровцы» действительно отходят в свои тренировочные лагеря, что подтверждено кадрами с геолокацией. Дальнейшая судьба частной армии наемников непонятна. Аналитики предполагают, что Кремль попробует сохранить хотя бы некоторые элементы «Вагнера» и отправить их обратно в Украину или на «международные миссии».

Американские аналитики подчеркнули, что последствия вооруженного мятежа «Вагнера» еще не завершились.

«Еще предстоит выяснить, как будет реализована сделка, будут ли все вовлеченные стороны полностью соблюдать ее, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с персоналом «Вагнера», если «вагнеровцы» будут сотрудничать — независимо от воли Пригожина», — подытожили в ISW.