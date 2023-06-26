Live
  • Понедельник 26.06.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW

Мир 07:55   26.06.2023
Оксана Горун
Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW

Институт изучения войны (ISW), изучив данные российских источников, предположил, в Кремле все-таки могут рассматривать вариант смены министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

«Последствия сделки Лукашенко-Пригожина для руководства Минобороны России остаются неоднозначными. Некоторые российские источники, в том числе внутренние источники в Кремле, на которые ссылается «Медуза», предположили, что Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны в рамках сделки. Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня. Некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения. Любые изменения в руководстве Минобороны означали бы значительную победу Пригожина, который оправдывал свой вооруженный мятеж прямым обвинением Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине», — отметили аналитики ISW.

В то же время потерялись не только объекты показательной ненависти Пригожина, но и он сам.

«Местонахождение Пригожина невозможно проверить, кроме его отъезда из Ростова-на-Дону поздно вечером 24 июня», — отметили в Институте изучения войны.

Сами «вагнеровцы» действительно отходят в свои тренировочные лагеря, что подтверждено кадрами с геолокацией. Дальнейшая судьба частной армии наемников непонятна. Аналитики предполагают, что Кремль попробует сохранить хотя бы некоторые элементы «Вагнера» и отправить их обратно в Украину или на «международные миссии».

Читайте также: Бунт Пригожина организовало и провело ГУР рф – Березовец

Американские аналитики подчеркнули, что последствия вооруженного мятежа «Вагнера» еще не завершились.

«Еще предстоит выяснить, как будет реализована сделка, будут ли все вовлеченные стороны полностью соблюдать ее, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с персоналом «Вагнера», если «вагнеровцы» будут сотрудничать — независимо от воли Пригожина», — подытожили в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Бунт Пригожина организовало и провело ГУР рф – Березовец
Бунт Пригожина организовало и провело ГУР рф – Березовец
25.06.2023
Три авиаудара и обстрелы — Генштаб сообщил о событиях на Харьковщине
Три авиаудара и обстрелы — Генштаб сообщил о событиях на Харьковщине
26.06.2023
Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении
Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении
24.06.2023
Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW
Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW
26.06.2023
Пригожина, вероятно, убьют в Беларуси. Путин не прощает измены – CNN
Пригожина, вероятно, убьют в Беларуси. Путин не прощает измены – CNN
25.06.2023
«Кто тебе дал денег?» Певица Лобода, развлекавшая рф, обидела харьковчанку
«Кто тебе дал денег?» Певица Лобода, развлекавшая рф, обидела харьковчанку
25.06.2023

Новости по теме:

17:58
Бунт Пригожина организовало и провело ГУР рф – Березовец
11:47
Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ЧВК «Вагнер» — CNN
11:14
Пригожина, вероятно, убьют в Беларуси. Путин не прощает измены – CNN
20:36
Пригожин сдал назад: бунтовщик не дошел 200 км до Москвы
20:01
Человек из Кремля очень боится и прячется — Зеленский заговорил по-русски

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Шойгу и Герасимова никто не видел после начала бунта Пригожина — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 07:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), изучив данные российских источников, предположил, в Кремле все-таки могут рассматривать вариант смены министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова".