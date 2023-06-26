Шойгу та Герасимова ніхто не бачив після початку бунту Пригожина – ISW

Інститут вивчення війни (ISW), вивчивши дані російських джерел, припустив, що в Кремлі все-таки можуть розглядати варіант зміни міністра оборони Шойгу та начальника Генштабу Герасимова.

“Наслідки угоди Лукашенка-Пригожина для керівництва Міноборони Росії залишаються неоднозначними. Деякі російські джерела, у тому числі внутрішні джерела в Кремлі, на які посилається “Медуза”, припустили, що Кремль може розглядати можливість зміни керівництва Міноборони в рамках угоди. Міністра оборони Росії Шойгу та начальника Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова ніхто не бачив і не чув з того часу, як Пригожин оголосив про початок збройного заколоту 23 червня. Деякі російські джерела припускають, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області, колишній співробітник служби безпеки Путіна та колишній глава Сил спеціальних операцій Росії може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення. Будь-які зміни у керівництві Міноборони означали б значну перемогу Пригожина, який виправдовував свій збройний заколот прямим звинуваченням Шойгу та Герасимова у загибелі десятків тисяч російських солдатів в Україні”, — відзначили аналітики ISW.

Водночас загубилися не лише об’єкти показової ненависті Пригожина, а й він сам.

“Місцеперебування Пригожина неможливо перевірити, крім його від’їзду з Ростова-на-Дону пізно ввечері 24 червня”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Самі “вагнерівці” справді відходять у свої тренувальні табори, що підтверджено кадрами із геолокацією. Подальша доля приватної армії найманців незрозуміла. Аналітики припускають, що Кремль спробує зберегти хоча б деякі елементи “Вагнера” ​​та відправити їх назад до України чи “міжнародних місій”.

Американські аналітики наголосили, що наслідки збройного заколоту “Вагнера” ​​ще не завершилися.

“Ще належить з’ясувати, як буде реалізована угода, чи всі залучені сторони повністю дотримуватимуться її, що Кремль і Міністерство оборони Росії мають намір робити з персоналом “Вагнера”, якщо “вагнерівці” співпрацюватимуть – незалежно від волі Пригожина”, – підсумували в ISW.