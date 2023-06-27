Без воды в среду останется поселок на Харьковщине

28 июня с самого утра будет временно отсутствовать водоснабжение в поселке Боровая в Харьковской области.

Причина — плановые ремонтные работы на главном водопроводе. Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

«Подача воды будет возобновлена ориентировочно во второй половине дня после завершения работ», — отметили в поселковом совете.