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Без воды в среду останется поселок на Харьковщине

Общество 12:09   27.06.2023
Виктория Яковенко
Без воды в среду останется поселок на Харьковщине

28 июня с самого утра будет временно отсутствовать водоснабжение в поселке Боровая в Харьковской области. 

Причина — плановые ремонтные работы на главном водопроводе. Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

«Подача воды будет возобновлена ориентировочно во второй половине дня после завершения работ», — отметили в поселковом совете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня с самого утра будет временно отсутствовать водоснабжение в поселке Боровая в Харьковской области. ".