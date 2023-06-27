Без воды в среду останется поселок на Харьковщине
28 июня с самого утра будет временно отсутствовать водоснабжение в поселке Боровая в Харьковской области.
Причина — плановые ремонтные работы на главном водопроводе. Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.
«Подача воды будет возобновлена ориентировочно во второй половине дня после завершения работ», — отметили в поселковом совете.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня с самого утра будет временно отсутствовать водоснабжение в поселке Боровая в Харьковской области. ".