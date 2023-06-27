Без води у середу залишиться селище на Харківщині
28 червня з самого ранку тимчасово не буде водопостачання у селищі Борова у Харківській області.
Причина – планові ремонтні роботи на головному водопроводі. Про це повідомили у Борівській селищній раді.
«Подача води буде відновлена орієнтовно у другій половині дня, після завершення робіт», – зазначили у селищній раді.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня з самого ранку тимчасово не буде водопостачання у селищі Борова у Харківській області.".