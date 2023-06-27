Без води у середу залишиться селище на Харківщині

28 червня з самого ранку тимчасово не буде водопостачання у селищі Борова у Харківській області.

Причина – планові ремонтні роботи на головному водопроводі. Про це повідомили у Борівській селищній раді.

«Подача води буде відновлена орієнтовно у другій половині дня, після завершення робіт», – зазначили у селищній раді.