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Без води у середу залишиться селище на Харківщині

Суспільство 12:09   27.06.2023
Вікторія Яковенко
Без води у середу залишиться селище на Харківщині

28 червня з самого ранку тимчасово не буде водопостачання у селищі Борова у Харківській області.

Причина – планові ремонтні роботи на головному водопроводі. Про це повідомили у Борівській селищній раді.

«Подача води буде відновлена орієнтовно у другій половині дня, після завершення робіт», – зазначили у селищній раді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня з самого ранку тимчасово не буде водопостачання у селищі Борова у Харківській області.".