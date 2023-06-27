Разминирование Харьковщины: где еще сегодня будет «громко»

27 июня саперы будут работать в Чкаловской и Балаклейской громадах.

По данным ХОВА, с 11:30 до 12:00 будет контролируемый подрыв взрывоопасных предметов вблизи села Граково.

А с 12:00 до 12:20 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Вербовка, предупредили в Балаклейской городской военной администрации.