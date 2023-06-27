Разминирование Харьковщины: где еще сегодня будет «громко»
27 июня саперы будут работать в Чкаловской и Балаклейской громадах.
По данным ХОВА, с 11:30 до 12:00 будет контролируемый подрыв взрывоопасных предметов вблизи села Граково.
А с 12:00 до 12:20 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Вербовка, предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня саперы будут работать в Чкаловской и Балаклейской громадах.".