Розмінування Харківщини: де ще сьогодні буде «гучно»

27 червня сапери працюватимуть у Чкалівській та Балаклійській громадах.

За даними ХОВА, з 11:30 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів відбудеться поблизу села Гракове.

А з 12:00 до 12:20 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Вербівка, попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.