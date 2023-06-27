Розмінування Харківщини: де ще сьогодні буде «гучно»
27 червня сапери працюватимуть у Чкалівській та Балаклійській громадах.
За даними ХОВА, з 11:30 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів відбудеться поблизу села Гракове.
А з 12:00 до 12:20 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Вербівка, попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 червня сапери працюватимуть у Чкалівській та Балаклійській громадах.".