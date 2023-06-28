«Получил звонок от военного РФ»: поймали корректировщика удара по Краматорску

Подозреваемого в корректировке вчерашнего ракетного удара по Краматорску задержали. По данным следствия, мужчина сотрудничал с ФСБ и получил от врага задачу снять на видео кафе и окружающую территорию, и проверить, есть ли внутри люди.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

«Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался «расконсервированный» агент главного управления генштаба ВС РФ. 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей», — говорится в сообщении.

Подозреваемый рассказал, что 27 июня был на работе, там и получил звонок от военного РФ, находившегося на территории так называемой «ДНР».

«Он меня просил снять на видео кафе «Рио», что находится возле гостиницы «Краматорск». В 17:00 после рабочего дня я поехал в это кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети, в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе «Рио» было подвергнуто ракетной атаке», – рассказал подозреваемый.

По данным СБУ, корректировщик – работник местного газотранспортного предприятия.

«Раньше его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения «активировали» и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске», — добавили правоохранители.

Также он должен был передавать врагу локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением жителей.

«Сейчас принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению фигуранта и других причастных к ответственности», — отметили в СБУ.

В результате вражеской атаки по Краматарску 27 июня погибли по меньшей мере 10 местных жителей, среди них — 3 детей. 61 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщили в Нацполиции.