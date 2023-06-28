«Отримав дзвінок від військового РФ»: піймали навідника удару по Краматорську

Підозрюваного у коригуванні ракетного удару по Краматорську 27 червня затримали. За даними слідства, чоловік співпрацював з ФСБ та отримав завдання зняти на відео кафе та навколишню територію, і перевірити чи є всередині люди.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

«Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний розповів, що 27 червня був на роботі, там і отримав дзвінок від військового РФ, який перебував на території так званої «ДНР».

«Він мене просив зняти на відео кафе “Ріо”, що знаходиться біля готелю “Краматорськ”. О 17:00 після робочого дня я поїхав до цього кафе і зняв на відео кафе, де знаходилися цивільні люди та діти в тому числі. Дане відео я відправив та поїхав додому. Вдома з новин я дізнався, що кафе «Ріо» було піддане ракетній атаці», – розповів підозрюваний.

За даними СБУ, коригувальник — працівник місцевого газотранспортного підприємства.

«Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську», – додали правоохоронці.

Також він мав передавати ворогу локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

«Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності», – зазначили в СБУ.

Внаслідок ворожої атаки по Краматорську 27 червня загинуло щонайменше 10 місцевих жителів, серед них – 3 дітей. 61 особа отримали поранення різного ступеню важкості, повідомили в Нацполіції.