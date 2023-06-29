Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель
39-летняя женщина построила отель на самовольно занятом земельном участке и нанесла почти 600 тыс. грн ущерба, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обвиняемая договорившись со своим мужем, после приобретения квартиры по ул. Хабарова в Харькове самовольно заняла прилегающие земли. Без разработки и согласования проекта, получения соответствующих разрешений, женщина провела реконструкцию и организовала строительство жилых пристроек и сооружений, которые в дальнейшем огородила забором.
Незаконно построенные сооружения образуют мини-гостиницу, которую обвиняемая использует в коммерческой деятельности.
Самовольное занятие земельного участка и использование его не по целевому назначению, снятие плодородного слоя почвы без специального разрешения нанесло ущерб на сумму почти 600 тыс. грн.
Немышлянская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летней женщины по факту самовольно занятого земельного участка, совершенного группой лиц в отношении земель в санитарно-защитных зонах (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).
Дело будут рассматривать во Фрунзенском районном суде Харькова.
Читайте также: Квартиру на Шатиловской в Харькове продали от имени умершей — прокуратура
Новости по теме:
Вы читали новость: «Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летняя женщина построила отель на самовольно занятом земельном участке и нанесла почти 600 тыс. грн ущерба, сообщает Харьковская областная прокуратура.".