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Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель

Происшествия 17:30   29.06.2023
Оксана Якушко
Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель

39-летняя женщина построила отель на самовольно занятом земельном участке и нанесла почти 600 тыс. грн ущерба, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемая договорившись со своим мужем, после приобретения квартиры по ул. Хабарова в Харькове самовольно заняла прилегающие земли. Без разработки и согласования проекта, получения соответствующих разрешений, женщина провела реконструкцию и организовала строительство жилых пристроек и сооружений, которые в дальнейшем огородила забором.

Незаконно построенные сооружения образуют мини-гостиницу, которую обвиняемая использует в коммерческой деятельности.

Самовольное занятие земельного участка и использование его не по целевому назначению, снятие плодородного слоя почвы без специального разрешения нанесло ущерб на сумму почти 600 тыс. грн.

Немышлянская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летней женщины по факту самовольно занятого земельного участка, совершенного группой лиц в отношении земель в санитарно-защитных зонах (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).

Дело будут рассматривать во Фрунзенском районном суде Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летняя женщина построила отель на самовольно занятом земельном участке и нанесла почти 600 тыс. грн ущерба, сообщает Харьковская областная прокуратура.".