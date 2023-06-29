Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель

39-летняя женщина построила отель на самовольно занятом земельном участке и нанесла почти 600 тыс. грн ущерба, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемая договорившись со своим мужем, после приобретения квартиры по ул. Хабарова в Харькове самовольно заняла прилегающие земли. Без разработки и согласования проекта, получения соответствующих разрешений, женщина провела реконструкцию и организовала строительство жилых пристроек и сооружений, которые в дальнейшем огородила забором.

Незаконно построенные сооружения образуют мини-гостиницу, которую обвиняемая использует в коммерческой деятельности.

Самовольное занятие земельного участка и использование его не по целевому назначению, снятие плодородного слоя почвы без специального разрешения нанесло ущерб на сумму почти 600 тыс. грн.

Немышлянская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летней женщины по факту самовольно занятого земельного участка, совершенного группой лиц в отношении земель в санитарно-защитных зонах (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).

Дело будут рассматривать во Фрунзенском районном суде Харькова.