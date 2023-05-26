Live
  • Пятница 26.05.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🔴

Квартиру на Шатиловской в Харькове продали от имени умершей — прокуратура

Общество 14:35   26.05.2023
Елена Нагорная
Квартиру на Шатиловской в Харькове продали от имени умершей — прокуратура Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура требует вернуть громаде в лице горсовета квартиру на улице Шатиловской в Харькове, которую незаконно присвоили, использовав документы умершей владелицы.

Владелица жилья умерла в начале мая 2021 года, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Через несколько дней после смерти женщины состоялось незаконное завладение принадлежащей ей квартирой путем заключения договора купли-продажи от имени умершей с использованием ее паспорта. Стоимость квартиры, указанная в договоре купли-продажи, составила 49 тысяч долларов», — пишет облпрокуратура.

Прокуратура подала в суд исковое заявление в интересах государства в лице Харьковского городского совета к физическому лицу об истребовании имущества из незаконного владения.

Читайте также: В Харькове женщина вместо квартиры построила гостиницу – прокуратура

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

15:12
По Изюму на Харьковщине ударили 12 Shahed, замаскированными под Герани (фото)
15:01
В Харькове предлагают назвать сквер в честь тепловиков
14:35
Квартиру на Шатиловской в Харькове продали от имени умершей — прокуратура
14:28
Коллаборант из Купянска, который задерживал жителей города, получил срок
13:59
В Индустриальном районе меняют тепломагистраль

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Квартиру на Шатиловской в Харькове продали от имени умершей — прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 14:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует вернуть громаде в лице горсовета квартиру на улице Шатиловской в Харькове, которую незаконно присвоили, использовав документы умершей владелицы.".