Квартиру на Шатиловской в Харькове продали от имени умершей — прокуратура

Прокуратура требует вернуть громаде в лице горсовета квартиру на улице Шатиловской в Харькове, которую незаконно присвоили, использовав документы умершей владелицы.

Владелица жилья умерла в начале мая 2021 года, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Через несколько дней после смерти женщины состоялось незаконное завладение принадлежащей ей квартирой путем заключения договора купли-продажи от имени умершей с использованием ее паспорта. Стоимость квартиры, указанная в договоре купли-продажи, составила 49 тысяч долларов», — пишет облпрокуратура.

Прокуратура подала в суд исковое заявление в интересах государства в лице Харьковского городского совета к физическому лицу об истребовании имущества из незаконного владения.