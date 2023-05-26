Квартиру на Шатиловской в Харькове продали от имени умершей — прокуратура
Фото: Харьковская облпрокуратура
Прокуратура требует вернуть громаде в лице горсовета квартиру на улице Шатиловской в Харькове, которую незаконно присвоили, использовав документы умершей владелицы.
Владелица жилья умерла в начале мая 2021 года, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Через несколько дней после смерти женщины состоялось незаконное завладение принадлежащей ей квартирой путем заключения договора купли-продажи от имени умершей с использованием ее паспорта. Стоимость квартиры, указанная в договоре купли-продажи, составила 49 тысяч долларов», — пишет облпрокуратура.
Прокуратура подала в суд исковое заявление в интересах государства в лице Харьковского городского совета к физическому лицу об истребовании имущества из незаконного владения.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 14:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура требует вернуть громаде в лице горсовета квартиру на улице Шатиловской в Харькове, которую незаконно присвоили, использовав документы умершей владелицы.".