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Квартиру на Шатилівській у Харкові продали від імені померлої – прокуратура

Суспільство 14:35   26.05.2023
Олена Нагорна
Квартиру на Шатилівській у Харкові продали від імені померлої – прокуратура

Прокуратура вимагає повернути громаді в особі міськради квартиру на вулиці Шатилівській у Харкові, яку незаконно привласнили, використавши документи померлої власниці.

Власниця житла померла на початку травня 2021 року, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Через декілька днів після смерті жінки відбулось незаконне заволодіння належною їй квартирою шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлої з використанням її паспорта. Вартість квартири, зазначена в договорі купівлі-продажу, склала 49 тисяч доларів”, — пише облпрокуратура.

Прокуратура подала до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про витребування майна з незаконного володіння.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 14:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура вимагає повернути громаді в особі міськради квартиру на вулиці Шатилівській у Харкові, яку незаконно привласнили, використавши документи померлої власниці.".