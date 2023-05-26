Квартиру на Шатилівській у Харкові продали від імені померлої – прокуратура

Прокуратура вимагає повернути громаді в особі міськради квартиру на вулиці Шатилівській у Харкові, яку незаконно привласнили, використавши документи померлої власниці.

Власниця житла померла на початку травня 2021 року, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Через декілька днів після смерті жінки відбулось незаконне заволодіння належною їй квартирою шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлої з використанням її паспорта. Вартість квартири, зазначена в договорі купівлі-продажу, склала 49 тисяч доларів”, — пише облпрокуратура.

Прокуратура подала до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про витребування майна з незаконного володіння.