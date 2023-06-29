Під суд піде харків’янка, яка незаконно захопила землю та побудувала готель

39-річна жінка збудувала готель на самовільно зайнятій земельній ділянці та завдала майже 600 тис. грн збитків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена, домовившись зі своїм чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому огородила парканом.

Незаконно побудовані споруди утворюють міні готель, який обвинувачена використовує у комерційній діяльності.

Самовільне зайняття земельної ділянки і використання її не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу завдало шкоди на суму майже 600 тис. грн.

Немишлянська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки за фактом самовільно зайнятої земельної ділянки, що вчинила група осіб щодо земель в санітарно-захисних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Фрунзенському районному суді Харкова.