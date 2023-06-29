Live
  • Четвер 29.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Під суд піде харків’янка, яка незаконно захопила землю та побудувала готель

Події 17:30   29.06.2023
Оксана Якушко
Під суд піде харків’янка, яка незаконно захопила землю та побудувала готель

39-річна жінка збудувала готель на самовільно зайнятій земельній ділянці та завдала майже 600 тис. грн збитків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена, домовившись зі своїм чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому огородила парканом.

Незаконно побудовані споруди утворюють міні готель, який обвинувачена використовує у комерційній діяльності.

Самовільне зайняття земельної ділянки і використання її не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу завдало шкоди на суму майже 600 тис. грн.

Немишлянська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки за фактом самовільно зайнятої земельної ділянки, що вчинила група осіб щодо земель в санітарно-захисних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Фрунзенському районному суді Харкова.

Читайте також: Квартиру на Шатилівській у Харкові продали від імені померлої — прокуратура

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Під суд піде харків’янка, яка незаконно захопила землю та побудувала готель
Під суд піде харків’янка, яка незаконно захопила землю та побудувала готель
29.06.2023
Якщо до жовтня наступ ЗСУ буде без успіху, ЄС захоче “заморозити” війну
Якщо до жовтня наступ ЗСУ буде без успіху, ЄС захоче “заморозити” війну
29.06.2023
На Харківщині чоловік під час сварки до смерті забив свою дружину
На Харківщині чоловік під час сварки до смерті забив свою дружину
29.06.2023
У Харкові громадський транспорт їздитиме довше: названо маршрути
У Харкові громадський транспорт їздитиме довше: названо маршрути
29.06.2023
«Розвела» іноземця на 13 тис доларів: на Харківщині піймали шлюбну аферистку
«Розвела» іноземця на 13 тис доларів: на Харківщині піймали шлюбну аферистку
29.06.2023
Отримав 440 тисяч грн. Ділок із Харківщини нагрів руки на інтернеті для школи
Отримав 440 тисяч грн. Ділок із Харківщини нагрів руки на інтернеті для школи
29.06.2023

Новини за темою:

16:31
Отримав 440 тисяч грн. Ділок із Харківщини нагрів руки на інтернеті для школи
15:59
На місяць через ремонт перекрили вулицю для транспорту в Харкові
14:53
«Лободу та інші бур’яни – геть» – Кіпіані підтримав харків’янку Дарину
14:26
У Харкові піймали серійного крадія акумуляторів з автомобілів
14:07
Без зв’язків. Ким є новий голова «Укроборонпрому» харків’янин Герман Сметанін?

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Під суд піде харків’янка, яка незаконно захопила землю та побудувала готель»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 17:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річна жінка збудувала готель на самовільно зайнятій земельній ділянці та завдала майже 600 тис. грн збитків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".