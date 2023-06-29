В Краматорске — 12 погибших: поисково-спасательные работы завершены

В городе Краматорск Донецкой области завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его данным, около 4:00 спасатели деблокировали еще одно тело — количество погибших возросло до 12. Все идентифицированы.

Травмированы в результате двух обстрелов 65 человек.

Как сообщалось, вечером 27 июня российские военные ударили по Краматорску, попав в заведение питания. Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор поселка Беленькое под Краматорском.