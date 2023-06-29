У Краматорську – 12 загиблих: пошуково-рятувальні роботи завершено

У місті Краматорськ на Донеччині завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його даними, близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло – кількість загиблих зросла до 12. Усі ідентифіковані.

Травмовано внаслідок двох обстрілів 65 людей.

Як повідомлялося, увечері 27 червня російські військові вдарили по Краматорську, влучивши в заклад харчування. Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке під Краматорськом.