У Краматорську – 12 загиблих: пошуково-рятувальні роботи завершено
У місті Краматорськ на Донеччині завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його даними, близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло – кількість загиблих зросла до 12. Усі ідентифіковані.
Травмовано внаслідок двох обстрілів 65 людей.
Як повідомлялося, увечері 27 червня російські військові вдарили по Краматорську, влучивши в заклад харчування. Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке під Краматорськом.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 07:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Краматорськ на Донеччині завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.".