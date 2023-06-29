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У Краматорську – 12 загиблих: пошуково-рятувальні роботи завершено

Суспільство 07:59   29.06.2023
Олена Нагорна
У Краматорську – 12 загиблих: пошуково-рятувальні роботи завершено

У місті Краматорськ на Донеччині завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його даними, близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло – кількість загиблих зросла до 12. Усі ідентифіковані.

Травмовано внаслідок двох обстрілів 65 людей.

Як повідомлялося, увечері 27 червня російські військові вдарили по Краматорську, влучивши в заклад харчування. Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке під Краматорськом.

Читайте також:  «Отримав дзвінок від військового РФ»: упіймали корегувальника удару по Краматорську

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 07:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Краматорськ на Донеччині завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.".