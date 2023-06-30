Наводили «Смерчи» и «Ураганы» на Харьков: СБУ нейтрализовала сеть ФСБ
В СБУ заявили, что обезвредили агентурную сеть российской службы безопасности. В нее входили три жителя г. Харьков, собиравшие разведданные, необходимые для обстрелов города РФ.
«Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Харькове. В состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, предателей интересовали маршруты передвижения ВСУ, места хранения оружия и БК.
«Полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер telegram. Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», — подчеркнул Абдула.
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По данным СБУ, к работе на врага харьковчан привлекли в начале полномасштабного вторжения РФ. Среди предателей оказался даже преподаватель местного военно-учебного заведения. У вражеских агентов обнаружили мобильные и компьютеры с перепиской, подтверждающей обвинения.
Всех троих задержали. Им сообщили о подозрении в госизмене.
«В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение», — отметил спикер УСБУ.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что обезвредили агентурную сеть российской службы безопасности. В нее входили три жителя г. Харьков, собиравшие разведданные, необходимые для обстрелов города РФ".