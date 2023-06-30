Наводили “Смерчі” та “Урагани” на Харків: СБУ нейтралізувала мережу ФСБ

У СБУ заявили, що знешкодили агентурну мережу російської служби безпеки. До неї входили троє мешканців м. Харків, які збирали розвіддані, необхідні для обстрілів міста РФ.

“Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, зрадників цікавили маршрути пересування ЗСУ, місця зберігання зброї та БК.

“Отримані відомості російські агенти переправляли до фсб через месенджер телеграм. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню “Смерч” та “Ураган“, – підкреслив Абдула.

За даними СБУ, до роботи на ворога харків’ян залучили на початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед зрадників виявився навіть викладач місцевого військово-навчального закладу. У ворожих агентів виявили мобільні та комп’ютери з листуванням, що підтверджує звинувачення.

Усіх трьох затримали. Їм повідомили про підозру в держзраді.

“Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення”, – зазначив спікер УСБУ.