Зеленская надела брошь харьковского ювелира, созданную из обломков снаряда РФ

На свое недавнее интервью первая леди Елена Зеленская надела уникальную брошь, которую создал харьковский ювелир Станислав Дрокин.

Брошь называется «Незабудка», она создана из обломка российского снаряда, сообщил Дрокин в Instagram.

«Незабудка» хранит память о событиях каждого дня войны россии против Украины: память о мужестве защитников, уничтоженном россиянами культурном, историческом, научном наследии и унесенных жизни. Также символ благодарности за международную правовую, гуманитарную, медицинскую и военную помощь, что способствует победе Украины и символом возрождения жизни на обломках трагедии», — написал ювелир.

Брошь изготовлена из титана и бронзы. На обломке снаряда находятся семь незабудок голубого цвета. Основание броши напоминает ветку. Техника выполнения украшения – ручная работа, добавил Дрокин.