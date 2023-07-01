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Зеленська одягла брошку харківського ювілера, створену з уламків снаряду РФ

Суспільство 20:23   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Зеленська одягла брошку харківського ювілера, створену з уламків снаряду РФ

На своє недавнє інтерв’ю перша леді Олена Зеленська вдягла унікальну брошку, яку створив харківський ювелір Станіслав Дрокін.

Брошка має назву «Незабудька», вона створена з уламку російського снаряда, повідомив Дрокін в Instagram.

«Незабудька» зберігає пам’ять про події кожного дня війни росії проти України: пам’ять про мужність захисників, знищенну росіянами культурну, історичну, наукову спадщину та забрані життя. Також є символом подяки за міжнародну правову, гуманітарну, медичну та військову допомогу, що сприяє перемозі України та символом відродження життя на уламках трагедії», – написав ювелір.

Брошка виготовлена з титану та бронзи. На уламку снаряду знаходяться сім незабудок блакитного кольору. Основа брошки нагадує гілку. Техніка виконання прикраси – ручна робота, додав Дрокін.

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Фото: Станіслав Дрокін

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 20:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На своє недавнє інтерв’ю перша леді Олена Зеленська вдягла унікальну брошку, яку створив харківський ювелір Станіслав Дрокін.".