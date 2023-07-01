Зеленська одягла брошку харківського ювілера, створену з уламків снаряду РФ
На своє недавнє інтерв’ю перша леді Олена Зеленська вдягла унікальну брошку, яку створив харківський ювелір Станіслав Дрокін.
Брошка має назву «Незабудька», вона створена з уламку російського снаряда, повідомив Дрокін в Instagram.
«Незабудька» зберігає пам’ять про події кожного дня війни росії проти України: пам’ять про мужність захисників, знищенну росіянами культурну, історичну, наукову спадщину та забрані життя. Також є символом подяки за міжнародну правову, гуманітарну, медичну та військову допомогу, що сприяє перемозі України та символом відродження життя на уламках трагедії», – написав ювелір.
Брошка виготовлена з титану та бронзи. На уламку снаряду знаходяться сім незабудок блакитного кольору. Основа брошки нагадує гілку. Техніка виконання прикраси – ручна робота, додав Дрокін.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 20:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На своє недавнє інтерв’ю перша леді Олена Зеленська вдягла унікальну брошку, яку створив харківський ювелір Станіслав Дрокін.".