Зеленська одягла брошку харківського ювілера, створену з уламків снаряду РФ

На своє недавнє інтерв’ю перша леді Олена Зеленська вдягла унікальну брошку, яку створив харківський ювелір Станіслав Дрокін.

Брошка має назву «Незабудька», вона створена з уламку російського снаряда, повідомив Дрокін в Instagram.

«Незабудька» зберігає пам’ять про події кожного дня війни росії проти України: пам’ять про мужність захисників, знищенну росіянами культурну, історичну, наукову спадщину та забрані життя. Також є символом подяки за міжнародну правову, гуманітарну, медичну та військову допомогу, що сприяє перемозі України та символом відродження життя на уламках трагедії», – написав ювелір.

Брошка виготовлена з титану та бронзи. На уламку снаряду знаходяться сім незабудок блакитного кольору. Основа брошки нагадує гілку. Техніка виконання прикраси – ручна робота, додав Дрокін.