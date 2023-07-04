Live
  • Вторник 04.07.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

Пошла в лес. 70-летняя женщина на Харьковщине подорвалась на мине – ГСЧС

Происшествия 18:37   04.07.2023
Оксана Якушко
Пошла в лес. 70-летняя женщина на Харьковщине подорвалась на мине – ГСЧС

70-летняя женщина из Изюмского района искалечена взрывом неизвестного взрывоопасного предмета, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

4 июля около 14:30 в Изюмском районе на территории Песковского лесничества произошел очередной несчастный случай, вызвавший неизвестным взрывоопасным предметом.

На него наткнулась 70-летняя женщина, которая пошла в лес. В результате взрыва женщина получила осколочные ранения и минно-взрывную травму, из-за чего пострадавшей ампутировали правую ступню.

Пострадавшая находится на лечении в медицинском учреждении.

Читайте также: Взял в руки неизвестный предмет: житель Изюма попал в больницу после взрыва

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
04.07.2023
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
04.07.2023
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
04.07.2023
Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов
Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов
04.07.2023
«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому
«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому
04.07.2023
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
30.06.2023

Новости по теме:

17:31
«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому
18:09
Взял в руки неизвестный предмет: житель Изюма попал в больницу после взрыва
13:20
На Харьковщине за неделю подорвались 3 человека: пострадал подросток – ГСЧС
08:03
Повреждены 11 домов: ГСЧС сообщила о последствиях обстрела на Харьковщине
08:10
Пожаров от обстрелов не было, в Балаклее пострадали две женщины — ГСЧС

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пошла в лес. 70-летняя женщина на Харьковщине подорвалась на мине – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 18:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "70-летняя женщина из Изюмского района искалечена взрывом неизвестного взрывоопасного предмета, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".