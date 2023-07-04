Пошла в лес. 70-летняя женщина на Харьковщине подорвалась на мине – ГСЧС

70-летняя женщина из Изюмского района искалечена взрывом неизвестного взрывоопасного предмета, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

4 июля около 14:30 в Изюмском районе на территории Песковского лесничества произошел очередной несчастный случай, вызвавший неизвестным взрывоопасным предметом.

На него наткнулась 70-летняя женщина, которая пошла в лес. В результате взрыва женщина получила осколочные ранения и минно-взрывную травму, из-за чего пострадавшей ампутировали правую ступню.

Пострадавшая находится на лечении в медицинском учреждении.