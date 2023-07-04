Пішла до лісу. 70-річна жінка на Харківщині підірвалася на міні – ДСНС
70-річна жінка з Ізюмського району покалічена вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета, повідомили у ДСНС Харківської області.
4 липня близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва стався черговий нещасний випадок, який спричинив невідомий вибухонебезпечний предмет.
На нього натрапила 70-річна жінка, яка пішла до лісу. Наслідком вибуху стали осколкові поранення і мінно-вибухова травма, через що жінці ампутували праву ступню.
Постраждала перебуває на лікуванні у медичному закладі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 18:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річна жінка з Ізюмського району покалічена вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета, повідомили у ДСНС Харківської області. ".