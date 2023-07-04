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Пішла до лісу. 70-річна жінка на Харківщині підірвалася на міні – ДСНС

Події 18:37   04.07.2023
Оксана Якушко
Пішла до лісу. 70-річна жінка на Харківщині підірвалася на міні – ДСНС

70-річна жінка з Ізюмського району покалічена вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета, повідомили у ДСНС Харківської області. 

4 липня близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва стався черговий нещасний випадок, який спричинив невідомий вибухонебезпечний предмет.

На нього натрапила 70-річна жінка, яка пішла до лісу. Наслідком вибуху стали осколкові поранення і мінно-вибухова травма, через що жінці ампутували праву ступню.

Постраждала перебуває на лікуванні у медичному закладі.

Читайте також: Взяв до рук невідомий предмет: мешканець Ізюма потрапив до лікарні після вибуху

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 18:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річна жінка з Ізюмського району покалічена вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета, повідомили у ДСНС Харківської області. ".