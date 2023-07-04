Пішла до лісу. 70-річна жінка на Харківщині підірвалася на міні – ДСНС

70-річна жінка з Ізюмського району покалічена вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета, повідомили у ДСНС Харківської області.

4 липня близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва стався черговий нещасний випадок, який спричинив невідомий вибухонебезпечний предмет.

На нього натрапила 70-річна жінка, яка пішла до лісу. Наслідком вибуху стали осколкові поранення і мінно-вибухова травма, через що жінці ампутували праву ступню.

Постраждала перебуває на лікуванні у медичному закладі.