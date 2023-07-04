В Первомайском уже 38 раненых, в том числе 12 детей — Офис Генпрокурора

Число раненых в Первомайском Харьковской области в результате ракетного удара продолжает расти, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Сейчас в результате обстрела российскими военными города Первомайский на Харьковщине известно о 38 раненых, из них – 12 детей. Младшему – 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте», — говорится в сообщении.