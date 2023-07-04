У Первомайському вже 38 поранених, середи них 12 дітей – Офіс Генпрокурора

Кількість поранених у Первомайському внаслідок ракетного удару продовжує зростати, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Наразі внаслідок обстрілу російськими військовими міста Первомайський на Харківщині відомо про 38 поранених, з них – 12 дітей. Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.