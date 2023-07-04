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У Первомайському вже 38 поранених, середи них 12 дітей – Офіс Генпрокурора

Події 18:18   04.07.2023
Оксана Якушко
У Первомайському вже 38 поранених, середи них 12 дітей – Офіс Генпрокурора

Кількість поранених у Первомайському внаслідок ракетного удару продовжує зростати, повідомили в Офісі Генерального прокурора. 

«Наразі внаслідок обстрілу російськими військовими міста Первомайський на Харківщині відомо про 38 поранених, з них – 12 дітей. Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 18:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість поранених у Первомайському внаслідок ракетного удару продовжує зростати, повідомили в Офісі Генерального прокурора. ".