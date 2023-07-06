Бросил порох в костер: на Харьковщине подросток получил масштабные ожоги

6 июля в 14:30 в селе Долгенькое Купянского района произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 15-летний подросток.

Парень с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате вспышки подросток получил ожоги 1-2 степеней лица, обеих рук, грудной клетки и обеих ног (45-48%). Его отвезли в больницу в Харькове.