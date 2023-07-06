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Бросил порох в костер: на Харьковщине подросток получил масштабные ожоги

Происшествия 18:09   06.07.2023
Елена Нагорная
Бросил порох в костер: на Харьковщине подросток получил масштабные ожоги

6 июля в 14:30 в селе Долгенькое Купянского района произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 15-летний подросток.

Парень с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате вспышки подросток получил ожоги 1-2 степеней лица, обеих рук, грудной клетки и обеих ног (45-48%). Его отвезли в больницу в Харькове.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 18:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля в 14:30 в селе Долгенькое Купянского района произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 15-летний подросток.".