Бросил порох в костер: на Харьковщине подросток получил масштабные ожоги
6 июля в 14:30 в селе Долгенькое Купянского района произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 15-летний подросток.
Парень с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате вспышки подросток получил ожоги 1-2 степеней лица, обеих рук, грудной клетки и обеих ног (45-48%). Его отвезли в больницу в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля в 14:30 в селе Долгенькое Купянского района произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 15-летний подросток.".