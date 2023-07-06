Кинув порох у багаття: на Харківщині підліток отримав масштабні опіки

6 липня о 14:30 у селі Довгеньке Куп’янського району стався нещасний випадок, внаслідок якого постраждав 15-річний підліток.

Хлопець з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його в багаття, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок спалаху підліток отримав опіки 1-2 ступенів обличчя, обох рук, грудної клітини та обох ніг (45-48%). Його відвезли в лікарню в Харкові.