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Кинув порох у багаття: на Харківщині підліток отримав масштабні опіки

Події 18:09   06.07.2023
Олена Нагорна
Кинув порох у багаття: на Харківщині підліток отримав масштабні опіки

6 липня о 14:30 у селі Довгеньке Куп’янського району стався нещасний випадок, внаслідок якого постраждав 15-річний підліток.

Хлопець з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його в багаття, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок спалаху підліток отримав опіки 1-2 ступенів обличчя, обох рук, грудної клітини та обох ніг (45-48%). Його відвезли в лікарню в Харкові.

Читайте також: На Харківщині вранці підірвався грейдер: водія поранено

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 18:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 липня о 14:30 у селі Довгеньке Куп’янського району стався нещасний випадок, внаслідок якого постраждав 15-річний підліток.".