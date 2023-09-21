Ховав у гаражі канабіс і порох: на 5 років посадили мешканця Харківщини

Вирок отримав 44-річний чоловік, який зберігав у гаражі в Чугуївському районі наркотичну речовину та вибухівку.

«Чоловік зберігав у гаражі понад 400 грамів пороху промислового способу виготовлення, не маючи законного дозволу. Крім того, встановлено, що цей же чоловік неподалік від місця мешкання виявив рослини конопель. Зірвавши їх, він переніс їх до будинку, де подрібнив, висушив і став зберігати, періодично вживаючи», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час обшуку правоохоронці виявили понад 12 кг канабісу, пляшку з нашарування екстракту канабісу та інші речові докази.

Під час судового розгляду чоловік зізнався у злочині.

Його визнали винним у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, а також у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту, в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309 ККУ). Він проведе за ґратами 5 років.