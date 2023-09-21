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Прятал в гараже каннабис и порох: на 5 лет посадили жителя Харьковщины

Общество 15:15   21.09.2023
Виктория Яковенко
Прятал в гараже каннабис и порох: на 5 лет посадили жителя Харьковщины

Приговор получил 44-летний мужчина, хранивший в гараже в Чугуевском районе наркотическое вещество и взрывчатку.

«Мужчина хранил в гараже более 400 граммов пороха промышленного способа изготовления, не имея законного разрешения. Кроме того, установлено, что этот же мужчина неподалеку от места жительства обнаружил растения конопли. Сорвав их, он перенес их в дом, где измельчил, высушил и стал хранить, периодически употребляя», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Во время обыска правоохранители обнаружили более 12 кг каннабиса и другие вещественные доказательства.

В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в хранении взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, а также в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств, без цели сбыта, в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309 УКУ). Он проведет за решеткой 5 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 15:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 44-летний мужчина, хранивший в гараже в Чугуевском районе наркотическое вещество и взрывчатку.".