Оружие и наркотики: у жителя Харькова обнаружили «гангстерские» запасы (фото)
33-летний житель Харькова хранил дома PVP, гранаты, взрыватели к ним и патроны.
Весь этот набор у мужчины обнаружили полицейские, проводившие обыск.
«8 ноября на территории Киевского района г. Харькова правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины мужчину, который планировал сбывать PVP. В ходе обыска в квартире харьковчанина обнаружено и изъято около 200 гр указанного психотропного вещества», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Но на звании «наркобарона» мужчина явно не собирался останавливаться — захотел стать еще и «оружейным бароном».
«У себя дома злоумышленник прятал не только PVP, но и боевые запасы. Среди них: 6 корпусов ручных осколочных гранат типа Ф-1, корпус ручной осколочной гранаты типа РГД, взрыватель УДЗ, 2 взрывателя типа УЗРГМ-2 и 61 патрон», — сообщили о находках прокуроры.
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Прокуратура обратилась в суд, чтобы тот отправил харьковчанина в СИЗО. Досудебное расследование ведет полиция.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летний житель Харькова хранил дома PVP, гранаты, взрыватели к ним и патроны".