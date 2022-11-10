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Оружие и наркотики: у жителя Харькова обнаружили «гангстерские» запасы (фото)

Происшествия 11:31   10.11.2022
Оксана Горун
Оружие и наркотики: у жителя Харькова обнаружили «гангстерские» запасы (фото)

33-летний житель Харькова хранил дома PVP, гранаты, взрыватели к ним и патроны.

Весь этот набор у мужчины обнаружили полицейские, проводившие обыск.

«8 ноября на территории Киевского района г. Харькова правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины мужчину, который планировал сбывать PVP. В ходе обыска в квартире харьковчанина обнаружено и изъято около 200 гр указанного психотропного вещества», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Наркотик PVP

Но на звании «наркобарона» мужчина явно не собирался останавливаться — захотел стать еще и «оружейным бароном».

«У себя дома злоумышленник прятал не только PVP, но и боевые запасы. Среди них: 6 корпусов ручных осколочных гранат типа Ф-1, корпус ручной осколочной гранаты типа РГД, взрыватель УДЗ, 2 взрывателя типа УЗРГМ-2 и 61 патрон», — сообщили о находках прокуроры.

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    • Прокуратура обратилась в суд, чтобы тот отправил харьковчанина в СИЗО. Досудебное расследование ведет полиция.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 11:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летний житель Харькова хранил дома PVP, гранаты, взрыватели к ним и патроны".