Зброя та наркотики: у мешканця Харкова виявили “гангстерські” запаси (фото)

33-річний мешканець Харкова зберігав удома PVP, гранати, підривачі до них та патрони.

Весь цей набір у чоловіка виявили поліцейські, які проводили обшук.

“8 листопада на території Київського району м. Харкова правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України чоловіка, який планував збувати PVP. Під час обшуку у квартирі харків’янина виявлено та вилучено близько 200 гр зазначеної психотропної речовини”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Але на званні “наркобарона” чоловік явно не збирався зупинятися – захотів стати ще й “збройовим бароном”.

“У себе вдома зловмисник ховав не тільки PVP, а і бойові припаси. Серед них: 6 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф-1, корпус ручної осколкової гранати типу РГД, підривач УДЗ, 2 підривачі типу УЗРГМ -2 та 61 патрон”, – повідомили про знахідки прокурори.

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Прокуратура звернулася до суду, щоби той відправив харків’янина до СІЗО. Досудове розслідування проводить поліція.