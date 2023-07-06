Шарий получил подозрение от СБУ за постановочные видео с допросов пленных ВСУ
СБУ разоблачила новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блоггера Анатолия Шария, участвовавшего в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где россияне допрашивают украинских пленных.
В частности, Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него «невыгодные» для рф моменты.
«Смонтированные» сюжеты рф затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.
По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.
Общаться с российскими спецслужбами блоггеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе – эксочильник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене.
Именно от него Шарий получил видео по допросам двух пленных военных ВСУ. После «монтажа» файлов их «согласовали» с представителем спецслужбы рф.
Затем Шарий «дополнил» деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации.
Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, отзывавшихся на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).
СБУ осуществляет комплексные меры по привлечению обоих злоумышленников к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Им грозит пожизненное заключение.
Читайте также: Из Харьковского горсовета ушел депутат Шария
Новости по теме:
Вы читали новость: «Шарий получил подозрение от СБУ за постановочные видео с допросов пленных ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 16:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блоггера Анатолия Шария, участвовавшего в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где россияне допрашивают украинских пленных.".