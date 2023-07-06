Шарий получил подозрение от СБУ за постановочные видео с допросов пленных ВСУ

СБУ разоблачила новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блоггера Анатолия Шария, участвовавшего в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где россияне допрашивают украинских пленных.

В частности, Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него «невыгодные» для рф моменты.

«Смонтированные» сюжеты рф затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.

По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

Общаться с российскими спецслужбами блоггеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе – эксочильник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене.

Именно от него Шарий получил видео по допросам двух пленных военных ВСУ. После «монтажа» файлов их «согласовали» с представителем спецслужбы рф.

Затем Шарий «дополнил» деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации.

Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, отзывавшихся на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

СБУ осуществляет комплексные меры по привлечению обоих злоумышленников к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Им грозит пожизненное заключение.

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