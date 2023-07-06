В село под Харьковом дали свет: на месте нашли растяжки, снаряды и «Лепестки»

Село Борщевая Харьковского района, которое было оккупировано и находилось в зоне боевых действий, частично подключили к электроснабжению.

«Специалисты «Харьковоблэнерго» частично возобновили электроснабжение в селе Борщевая. По данным энергетиков, уровень повреждения воздушных линий электропередачи и электрического оборудования на территории села составляет от 70 до 100%. Ремонтные работы в населенном пункте начались две недели назад – сразу после получения допуска от саперов. В селе нашли много растяжек, мин «Лепесток» и неразорванных снарядов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Сейчас электроснабжение восстановили на двух улицах (свет появился в примерно в 30 домовладениях).

«Это 10%-15% от общего количества точек учета. Полностью заживить населенный пункт планируют до конца лета», — проинформировали в областной администрации.