У село під Харковом дали світло: на місці знайшли розтяжки та “Пелюстки”

Село Борщова Харківського району, яке було окуповане та перебувало в зоні бойових дій, частково підключили до електропостачання.

“Фахівці “Харківобленерго” частково відновили електропостачання у селі Борщова. За даними енергетиків, рівень пошкодження повітряних ліній електропередачі та електричного обладнання на території села складає від 70% до 100%. Ремонтні роботи у населеному пункті розпочалися два тижні тому – одразу після отримання допуску від саперів. У селі знайшли багато розтяжок, мін “Пелюстка” та нерозірваних снарядів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Зараз електропостачання відновили на двох вулицях (світло з’явилося приблизно в 30 домоволодіннях).

“Це 10%-15% від загальної кількості точок обліку. Повністю заживити населений пункт планують до кінця літа”, – поінформували в обласній адміністрації.