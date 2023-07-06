У село під Харковом дали світло: на місці знайшли розтяжки та “Пелюстки”
Село Борщова Харківського району, яке було окуповане та перебувало в зоні бойових дій, частково підключили до електропостачання.
“Фахівці “Харківобленерго” частково відновили електропостачання у селі Борщова. За даними енергетиків, рівень пошкодження повітряних ліній електропередачі та електричного обладнання на території села складає від 70% до 100%. Ремонтні роботи у населеному пункті розпочалися два тижні тому – одразу після отримання допуску від саперів. У селі знайшли багато розтяжок, мін “Пелюстка” та нерозірваних снарядів“, – повідомила пресслужба ХОВА.
Зараз електропостачання відновили на двох вулицях (світло з’явилося приблизно в 30 домоволодіннях).
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“Це 10%-15% від загальної кількості точок обліку. Повністю заживити населений пункт планують до кінця літа”, – поінформували в обласній адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 11:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Борщова Харківського району, яке було окуповане та перебувало в зоні бойових дій, частково підключили до електропостачання".