Из горсовета в Харькове ушел депутат президентской политсилы

Депутат Харьковского горсовета Андрей Тимчук досрочно сложил полномочия во время внеочередной сессии горсовета.

Тимук написал заявление о сложении полномочий. Депутаты поддержали отставку 14 июля, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В 2020 году Андрей Тимчук был избран депутатом Харьковского городского совета от политической партии «Слуга народа». Он был членом постоянной комиссии по транспорту и связи», — отметили в мэрии.

Андрей Тимчук с 2015 по январь 2021 года был директором департамента экологии и природных ресурсов Харьковской областной государственной администрации. С января 2021-го возглавлял Слобожанское межрегиональное управление Укртрансбезопасности. Сейчас, согласно данным его профиля в facebook, — первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Также он — бывший муж одной из наименее продолжительно руководившей Харьковской областью глав областной администрации — Айны Тимчук.