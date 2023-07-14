Из горсовета в Харькове ушел депутат президентской политсилы
Депутат Харьковского горсовета Андрей Тимчук досрочно сложил полномочия во время внеочередной сессии горсовета.
Тимук написал заявление о сложении полномочий. Депутаты поддержали отставку 14 июля, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«В 2020 году Андрей Тимчук был избран депутатом Харьковского городского совета от политической партии «Слуга народа». Он был членом постоянной комиссии по транспорту и связи», — отметили в мэрии.
Андрей Тимчук с 2015 по январь 2021 года был директором департамента экологии и природных ресурсов Харьковской областной государственной администрации. С января 2021-го возглавлял Слобожанское межрегиональное управление Укртрансбезопасности. Сейчас, согласно данным его профиля в facebook, — первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Также он — бывший муж одной из наименее продолжительно руководившей Харьковской областью глав областной администрации — Айны Тимчук.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского горсовета Андрей Тимчук досрочно сложил полномочия во время внеочередной сессии горсовета".