З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили

Депутат Харківської міськради Андрій Тимчук достроково склав повноваження під час позачергової сесії міськради.

Тимук написав заяву про складання повноважень. Депутати підтримали відставку 14 липня, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

“У 2020 році Андрія Тимчука було обрано депутатом Харківської міської ради від політичної партії «Слуга народу». Він був членом постійної комісії з питань транспорту та зв’язку”, – зазначили в мерії.

Андрій Тимчук з 2015 до січня 2021 року був директором департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації. Із січня 2021-го очолював Слобожанське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки. Наразі, за даними його профілю у фейсбуці, — перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Також він – колишній чоловік однієї з найменш тривалих керівників Харківської області – ексголови обласної адміністрації Айни Тимчук.