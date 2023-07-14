Live
  • П’ятниця 14.07.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🔴

З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили

Політика 11:08   14.07.2023
Оксана Горун
З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили

Депутат Харківської міськради Андрій Тимчук достроково склав повноваження під час позачергової сесії міськради.

Тимук написав заяву про складання повноважень. Депутати підтримали відставку 14 липня, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

“У 2020 році Андрія Тимчука було обрано депутатом Харківської міської ради від політичної партії «Слуга народу». Він був членом постійної комісії з питань транспорту та зв’язку”, – зазначили в мерії.

Андрій Тимчук з 2015 до січня 2021 року був директором департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації. Із січня 2021-го очолював Слобожанське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки. Наразі, за даними його профілю у фейсбуці, — перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Також він – колишній чоловік однієї з найменш тривалих керівників Харківської області – ексголови обласної адміністрації Айни Тимчук.

Читайте також:  Айна Тимчук – “транзитний губернатор” – політолог Андрій Золотарьов

Автор: Оксана Горун
Популярно
З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили
З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили
14.07.2023
На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай
На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай
13.07.2023
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
14.07.2023
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 13 до 27 тисяч гривень
13.07.2023
65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна
65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна
14.07.2023
Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр
Ворог атакує на Куп’янському напрямку, тривають тяжкі бої – Маляр
13.07.2023

Новини за темою:

16:08
117 шкіл Харкова мають акти про включення до переліку найпростіших укриттів
14:55
«Ображені тисячі освітян Харкова» – Деменко про підготовку укриттів у школах
21:56
Швейцарська компанія GCS може побудувати філію заводу у Харкові
16:33
Ділянку, на якій є пам’ятка археології Поселення Харків, повернуть державі
14:26
єВідновлення: тепер харків’яни можуть перевірити статус заявки у чат-боті

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З міськради в Харкові пішов депутат президентської політсили»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 11:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Харківської міськради Андрій Тимчук достроково склав повноваження під час позачергової сесії міськради".