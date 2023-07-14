Наркодилера с 30 дозами для закладок задержали в Харьковской области
Мужчину, распространявшего психотропы с помощью закладок в Лозовой, поймали правоохранители, сообщила полиция Харьковской области.
У задержанного правоохранители обнаружили 30 свертков, внутри которых находилось особо опасное психотропное вещество. Стоимость одной закладки составляет 700 гривен.
В телефоне 21-летнего мужчины полицейские обнаружили фотографии с пометками мест «закладок».
Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 20:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, распространявшего психотропы с помощью закладок в Лозовой, поймали правоохранители, сообщила полиция Харьковской области.".