Наркодилера с 30 дозами для закладок задержали в Харьковской области

Мужчину, распространявшего психотропы с помощью закладок в Лозовой, поймали правоохранители, сообщила полиция Харьковской области.

У задержанного правоохранители обнаружили 30 свертков, внутри которых находилось особо опасное психотропное вещество. Стоимость одной закладки составляет 700 гривен.

В телефоне 21-летнего мужчины полицейские обнаружили фотографии с пометками мест «закладок».

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.