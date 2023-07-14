Live
  • Пятница 14.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Наркодилера с 30 дозами для закладок задержали в Харьковской области

Происшествия 20:20   14.07.2023
Оксана Якушко
Наркодилера с 30 дозами для закладок задержали в Харьковской области

Мужчину, распространявшего психотропы с помощью закладок в Лозовой, поймали правоохранители, сообщила полиция Харьковской области.

У задержанного правоохранители обнаружили 30 свертков, внутри которых находилось особо опасное психотропное вещество. Стоимость одной закладки составляет 700 гривен.

В телефоне 21-летнего мужчины полицейские обнаружили фотографии с пометками мест «закладок».

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: На Салтовке мужчина сдал копам «закладчика» (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
13.07.2023
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка
14.07.2023
На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне
На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне
14.07.2023
Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)
Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)
14.07.2023
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
14.07.2023

Новости по теме:

20:20
Наркодилера с 30 дозами для закладок задержали в Харьковской области
19:05
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
18:45
«Ваша дочь попала в ДТП». Серийного мошенника задержала полиция Харьковщины
16:28
На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне
15:24
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наркодилера с 30 дозами для закладок задержали в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 20:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, распространявшего психотропы с помощью закладок в Лозовой, поймали правоохранители, сообщила полиция Харьковской области.".