Live
  • П’ятниця 14.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Наркодилера із 30 дозами для закладок затримали на Харківщині

Події 20:20   14.07.2023
Оксана Якушко
Наркодилера із 30 дозами для закладок затримали на Харківщині

Чоловіка, який розповсюджував психотропи за допомогою закладок у Лозовій, упіймали правоохоронці, повідомила поліція Харківської області.

У затриманого правоохоронці виявили 30 пакунків, усередині яких знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина. Вартість однієї закладки складає 700 гривень.

У телефоні 21-річного чоловіка поліцейські виявили фотографії з помітками місць “закладок”.

Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Читайте також: На Салтівці чоловік здав копам «закладника» (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мільйони на укриття та 1,3 млрд на відбудову: зміни у бюджеті Харкова
Мільйони на укриття та 1,3 млрд на відбудову: зміни у бюджеті Харкова
14.07.2023
Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)
Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)
14.07.2023
Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика
Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика
14.07.2023
Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
14.07.2023
Троє харків’ян підпільно виробляли алкоголь та продавали його по всій Україні
Троє харків’ян підпільно виробляли алкоголь та продавали його по всій Україні
14.07.2023
На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)
На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)
14.07.2023

Новини за темою:

20:20
Наркодилера із 30 дозами для закладок затримали на Харківщині
19:05
Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ
18:45
«Ваша донька потрапила в ДТП». Серійного шахрая затримала поліція Харківщини
16:28
На Харківщині почали відбудовувати ще два мости, які зруйнували росіяни (фото)
15:24
Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наркодилера із 30 дозами для закладок затримали на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 20:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який розповсюджував психотропи за допомогою закладок у Лозовій, упіймали правоохоронці, повідомила поліція Харківської області.".