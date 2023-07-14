Наркодилера із 30 дозами для закладок затримали на Харківщині
Чоловіка, який розповсюджував психотропи за допомогою закладок у Лозовій, упіймали правоохоронці, повідомила поліція Харківської області.
У затриманого правоохоронці виявили 30 пакунків, усередині яких знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина. Вартість однієї закладки складає 700 гривень.
У телефоні 21-річного чоловіка поліцейські виявили фотографії з помітками місць “закладок”.
Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 20:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який розповсюджував психотропи за допомогою закладок у Лозовій, упіймали правоохоронці, повідомила поліція Харківської області.".